Уничтожение кораблей "Москва" и "Саратов" заставят РФ пересмотреть позицию в Черном море, - Британия

В ведомстве подчеркнули, что крейсер "Москва", будучи флагманом Черноморского флота России, играл ключевую роль как командный корабль и узел противовоздушной обороны.

"Советский корабль был одним из трех крейсеров класса "Слава" в составе российского флота. Первоначально введенный в строй в 1979 году, "Москва" прошел обширную реконструкцию, направленную на повышение его возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году", - говорится в сообщении.

При этом в разведке отмечают, что с момента вторжения в Украину Россия уже нанесла ущерб двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта.

"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", - говорится в сообщении.