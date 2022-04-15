Знищення кораблів "Москва" і "Саратов" змусять РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Британія

У відомстві підкреслили, що крейсер "Москва", будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.

"Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу "Слава" у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, "Москва" пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну Росія вже завдала шкоди двом ключовим військово-морським об'єктам, першим з яких став десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.