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Уничтожение кораблей "Москва" и "Саратов" заставят РФ пересмотреть позицию в Черном море, - Британия

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Лондон, Пятница 15 апреля 2022 08:33
Уничтожение кораблей "Москва" и "Саратов" заставят РФ пересмотреть позицию в Черном море, - Британия Фото: Уничтожение кораблей "Москва" и "Саратов" заставят РФ пересмотреть позицию в Черном море (George Chernilevsky / Wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

В британской разведке считают, что после того, как Россия лишилась двух крупных кораблей в войне против Украины, власти могут пересмотреть свои позиции в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что крейсер "Москва", будучи флагманом Черноморского флота России, играл ключевую роль как командный корабль и узел противовоздушной обороны.

"Советский корабль был одним из трех крейсеров класса "Слава" в составе российского флота. Первоначально введенный в строй в 1979 году, "Москва" прошел обширную реконструкцию, направленную на повышение его возможностей, и вернулся в строй только в 2021 году", - говорится в сообщении.

При этом в разведке отмечают, что с момента вторжения в Украину Россия уже нанесла ущерб двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта.

"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру"Москва". Две крылатые ракеты "Нептун" попали в цель, после чего на крейсере произошло возгорание.

После чего Россия подтвердила, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки.

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