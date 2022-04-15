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Знищення кораблів "Москва" і "Саратов" змусять РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Британія

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Лондон, П'ятниця 15 квітня 2022 08:33
Знищення кораблів "Москва" і "Саратов" змусять РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Британія Фото: знищення кораблів "Москва" і "Саратов" змусять РФ переглянути позицію в Чорному морі (George Chernilevsky / Wikipedia)
Автор: Валерія Поліщук

У британській розвідці вважають, що після того, як Росія позбулася двох великих кораблів у війні проти України, влада може переглянути свої позиції в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві підкреслили, що крейсер "Москва", будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.

"Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу "Слава" у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, "Москва" пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну Росія вже завдала шкоди двом ключовим військово-морським об'єктам, першим з яких став десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетних ударів по ворожому крейсеру"Москва". Дві крилаті ракети "Нептун" потрапили в ціль, після чого на крейсері сталося загоряння.

Після чого Росія підтвердила, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування.

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