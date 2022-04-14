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Уничтожен склад. ВСУ нанесли очередной удар по оккупантам в Чернобаевке, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по российским позициям на территории аэродрома в Чернобаевке. И уничтожили склад боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - отметил он.

Внимание! На видео нецензурная лексика.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские Силы спецопераций подорвали мост с российской техникой под Изюмом.

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Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины