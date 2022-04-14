Знищено склад. ЗСУ завдали чергового удару по окупантам у Чорнобаївці, - Арестович

Збройні сили України завдали чергового удару по російських позиціях на території аеродрому в Чорнобаївці. І знищили склад боєприпасів противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
"Ви будете сміятися, але...Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищені", - зазначив він.
Увага! На відео нецензурна лексика.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські Сили спецоперацій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом.
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