Уничтожали вражеские беспилотники: Россия провела учения на территории Крыма

В пресс-службе Черноморского флота отмечают, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.

"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - добавляет пресс-служба.

К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.