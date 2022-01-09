UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Уничтожали вражеские беспилотники: Россия провела учения на территории Крыма

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация провела учения на территории временно оккупированного Крыма. Военные "уничтожали" вражеские беспилотные летательные аппараты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

В пресс-службе Черноморского флота отмечают, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.

"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - добавляет пресс-служба.

К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрым