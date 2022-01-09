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Знищували ворожі безпілотники: Росія провела навчання на території Криму

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація провела навчання на території тимчасово окупованого Криму. Військові "знищували" ворожі безпілотні літальні апарати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

У пресслужбі Чорноморського флоту відзначають, що навчання були організовані для перевірки й готовності сил військових Росії.

"У ході заходи було відпрацьовано питання виявлення та супроводу літальних апаратів, у тому числі на надмалих висотах", - додає пресслужба.

До навчань також були залучені зенітні ракетні та радіотехнічні підрозділи ВПС та ППО Південного військового округу, а також літаки-розвідники Су-24МР й винищувачі Су-27 та Су-30СМ.

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