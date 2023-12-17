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Внаслідок нічної атаки РФ на Одеську область загинула одна людина

Фото: внаслідок нічної атаки дронами загинув чоловік (Facebook/ДСНС/Сергій Крук)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж минулої ночі Сили протиповітряної оборони збили в Одеській області 9 безпілотників типу "Shahed-136". Водночас один із ворожих дронів впав у житловому кварталі, через вибух загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Зазначається, що один зі збитих дронів впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загоранням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи.

"Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…", - написав Кіпер.

 

Дрони збивали у двох областях

Водночас, як повідомляють Сили оборони Півдня, вночі ворог тероризував південні регіони дроновою атакою впродовж 5 годин.

У зоні відповідальності командування, підрозділами протиповітряної оборони було збито 16 БпЛА типу "Shahed-131/136", запущених окупантами з Криму. 7 дронів-камікадзе збито на Херсонщині, 9 - на Одещині.

"Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі та вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На місці виявлено одного загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

 

 

Фото: Сили оборони Півдня України (https://t.me/SJTF_Odes/3987)

Нічна атака РФ проти України

У ніч на 17 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками "шахед", ракетами "Іскандер-К" та Х-59. Сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт керованої авіаційної ракети в напрямку Кропивницького. Згодом у місті прогриміли вибухи.

Також вибухи чули в Одесі. Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

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