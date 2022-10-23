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Унаслідок атаки росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

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Неділя 23 жовтня 2022 01:43
Унаслідок атаки росіян аварійно зупинився "Рівнеазот" Фото: Унаслідок атаки росіян аварійно зупинився "Рівнеазот" (facebook.com/rvazot)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок ракетного удару російських окупантів 22 жовтня сталося часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Group DF.

Через відсутність електроенергії відбулася вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив:

  • аміаку;
  • азотної кислоти;
  • вапняково-аміачної селітри;
  • аміачної селітри.

Зусиллями працівників зупинка цехів була проведена чітко згідно регламентів. Екологічна ситуація на підприємстві перебуває у межах норми.

"Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва", - зазначили у пресслужбі Group DF.

Там також запевнили, що "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов'язки перед фермерами та агрохолдингами з поставок мінеральних добрив в осінній сезон.

Наразі на підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з Рівного відбувається у штатному режимі.

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України, прагне спровокувати нову хвилю біженців до Європи.

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