ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот"

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 01:43
В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот" Фото: В результате атаки россиян аварийно остановился "Ривнеазот" (facebook.com/rvazot)
Автор: Олег Васкив

В результате ракетного удара российских оккупантов 22 октября произошло частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Group DF.

Из-за отсутствия электроэнергии произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений:

  • аммиака;
  • азотной кислоты;
  • известняково-аммиачной селитры;
  • аммиачной селитры.

Усилиями работников остановка цехов была произведена четко согласно регламентам. Экологическая ситуация на предприятии находится в пределах нормы.

"Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства", - отметили в пресс-службе Group DF.

Там также заверили, что "Ривнеазот" полностью выполнит все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

На предприятии продолжает бесперебойно функционировать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия, нанося удары по критической инфраструктуре Украины, стремится спровоцировать новую волну беженцев в Европу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции