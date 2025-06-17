Внаслідок атаки на Київ пошкоджено гуртожиток НАУ

Атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські окупанти атакують Київ ударними безпілотниками та ракетами.

Унаслідок атаки вже відомо, що постраждало щонайменше понад 10 осіб. Мер Києва Віталій Кличко писав про 16 постраждалих.

Під час атаки в мережі поширювали інформацію про те, що окупанти атакували гуртожиток НАУ.

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