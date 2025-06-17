В результате атаки на Киев повреждено общежитие НАУ

В Киеве из-за атаки российских оккупантов было повреждено общежитие Киевского авиационного института (Национальный авиационный институт в прошлом).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ректора КАИ Ксению Семенову в Instagram.
"Прилет" обломков в общежитие КАИ", - написала Семенова.
Она уточнила, что в результате атаки есть раненые. При этом погибших нет.
По словам Семеновой, остальную часть атаки все находились в укрытии.
Студентов и сотрудников уже переселяют из поврежденного общежития.
Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты атакуют Киев ударными беспилотниками и ракетами.
В результате атаки уже известно, что пострадало как минимум более 10 человек. Мэр Киева Виталий Кличко писал о 16 пострадавших.
Во время атаки в сети распространяли информацию о том, что оккупанты атаковали общежитие НАУ.
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