В результате атаки на Киев повреждено общежитие НАУ

"Прилет" обломков в общежитие КАИ", - написала Семенова.

Она уточнила, что в результате атаки есть раненые. При этом погибших нет.

По словам Семеновой, остальную часть атаки все находились в укрытии.

Студентов и сотрудников уже переселяют из поврежденного общежития.