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В результате атаки на Киев повреждено общежитие НАУ

Иллюстративное фото: в Киеве повреждено общежитие НАУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве из-за атаки российских оккупантов было повреждено общежитие Киевского авиационного института (Национальный авиационный институт в прошлом).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ректора КАИ Ксению Семенову в Instagram.

"Прилет" обломков в общежитие КАИ", - написала Семенова. 

Она уточнила, что в результате атаки есть раненые. При этом погибших нет. 

По словам Семеновой, остальную часть атаки все находились в укрытии. 

Студентов и сотрудников уже переселяют из поврежденного общежития. 

Атака на Киев

Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты атакуют Киев ударными беспилотниками и ракетами.

В результате атаки уже известно, что пострадало как минимум более 10 человек. Мэр Киева Виталий Кличко писал о 16 пострадавших.

Во время атаки в сети распространяли информацию о том, что оккупанты атаковали общежитие НАУ.

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