Умовний строк не рятує ухилянта від мобілізації, - замголови Нацполіції

"Вони і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк", - заявив він.

На його думку, обираючи умови відбування такого покарання, суд керується тим, що ухилянт - це потенційний військовий ЗСУ.

"Я думаю, що під час винесення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж таки можливість служити в нього була", - додав Цуцкірідзе.

За його словами, наявність досудового розслідування, навіть підозри - це не привід не служити.

"Тут треба дивитись на те, який запобіжний захід обраний під час розслідування, чи не буде він обмежувати людину в пересуванні. У нас є випадок, коли ми встановили за запитом наших міжнародних колег осіб, відносно яких ведуться слідчі дії в одній з країн Балтії", - розповів він.

Цуцкірідзе зазначив, що декілька років тому там було здійснено викрадення людини з вбивством, фігуранти цієї справи є українці.

"Так от один з них, як встановлено, знаходиться на передовій. Він дав показання і підтвердив, що до цього злочину причетні ще дві особи, які віддали життя, воюючи за нашу країну.Коли він нам відверто підтвердив наші напрацювання, ми йому вручили підозру, а запобіжний захід не обирали", - заявив він.

Новий закон про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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