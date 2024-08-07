Умови виплат від УВКБ ООН в Україні змінилися: хто може отримати допомогу

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН, яка складає 10800 гривень на людину. Нещодавно критерії вразливості змінилися.
Хто зараз підпадає під умови програми, РБК-Україна повідомили у БФ "Право на захист", який є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу.
У червні змінилися критерії вразливостей, за якими надавалась багатоцільова грошова допомога від УВКБ ООН.
"Зважаючи на безпекову ситуацію та зростання кількості українців, постраждалих від війни, фокус програми був зміщений на підтримку найбільш вразливих осіб", - зазначають у фонді.
Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика і становить 3 600 грн на людину щомісяця упродовж 3 місяців. Загальна сума, яку отримає кожен член родини, становить 10 800 грн.
Подати заявку можуть:
Серед умов участі у програмі грошової допомоги:
Фото: Грошова допомога (РБК-Україна)
Подати заявку на грошову допомогу можуть ВПО, які перемістилися в межах України упродовж останніх 6 місяців і відповідають принаймні одному з критеріїв:
Також участь у програмі можуть взяти люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через воєнні дії, і відповідають одному з критеріїв:
На багатоцільову грошову допомогу також можуть претендувати люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в межах України через воєнні дії та відповідають одному з критеріїв:
Основний Telegram-канал БФ "Право на захист" про багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН з можливістю поставити питання – за посиланням.
Фото: На виплати можуть розраховувати ВПО, які перемістилися упродовж останніх 6 місяців (надане РБК-Україна)
Зі старту програми у березні 2022 році БФ "Право на захист" зібрав дані майже 1,3 млн людей для подання на грошову допомогу від УВКБ ООН.
"Наразі ми продовжуємо шукати найвразливіші категорії ВПО й тих, хто після вимушеного переміщення повернувся додому, і хто ще не отримував багатоцільової грошової допомоги від міжнародних організацій, а також допомагаємо постраждалим від обстрілів", - каже координаторка програми невідкладної грошової допомоги БФ "Право на захист" Наталія Бриль.
Вона додає, що отримати консультацію можна у пунктах збору даних у 18 областях: Львів, Черкаси, Кропивницький, Полтава, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро, Кривій Ріг, Житомир, Одеса, Чернігів, Київ, Харків, Миколаїв, Умань, Вінниця, Хмельницький, Суми.
Нагадаємо, ми писали, скільки переселенців в Україні отримують виплати і яка сума допомоги.
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