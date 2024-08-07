Условия выплат от УВКБ ООН в Украине изменились: кто может получить помощь

Кто может получить выплаты от УВКБ ООН

В июне изменились критерии уязвимостей, по которым предоставлялась многоцелевая денежная помощь УВКБ ООН.

"Учитывая ситуацию с безопасностью и рост количества украинцев, пострадавших от войны, фокус программы был смещен на поддержку наиболее уязвимых лиц", - отмечают в фонде.

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины и составляет 3600 грн на человека ежемесячно в течение 3 месяцев. Общая сумма, которую получит каждый член семьи, составляет 10800 грн.

Подать заявку могут:

уязвимые вынужденно перемещенные лица ;

те, кто вернулся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Среди условий участия в программе денежной помощи:

семья не получала раньше помощь от международных организаций (в том числе выплат в 2200 грн в месяц);

доход на члена семьи меньше 5400 грн;

принадлежность хотя бы к одной категории уязвимости.

Фото: Денежная помощь (РБК-Украина)

Критерии уязвимости для участия в программе

Подать заявку на денежную помощь могут ВПЛ, которые переместились в пределах Украины за последние 6 месяцев и отвечают по крайней мере одному из критериев:

семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Также участие в программе могут принять люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну из-за военных действий, и отвечают одному из критериев:

семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

и не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как люди, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или область.

На многоцелевую денежную помощь также могут претендовать люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в пределах Украины из-за военных действий и отвечающие одному из критериев:

семья только с одним из родителей и одним или более детей до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

и не получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как люди, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения в другую страну или после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий

и которые не были зарегистрированы на помощь от УВКБ ООН ранее, а также не получали денежную помощь от других организаций.

Основной Telegram-канал БФ "Право на защиту" о многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН с возможностью задать вопрос – по ссылке.

Фото: На выплаты могут рассчитывать ВПЛ, которые переместились за последние 6 месяцев (предоставлено РБК-Украина)

Получить консультацию можно в пунктах сбора данных в 18 областях

Со старта программы в марте 2022 года БФ "Право на защиту" собрал данные почти 1,3 млн человек для предоставления денежной помощи от УВКБ ООН.

"В данное время мы продолжаем искать самые уязвимые категории ВПЛ и тех, кто после вынужденного перемещения вернулся домой, и кто еще не получал многоцелевой денежной помощи от международных организаций, а также помогаем пострадавшим от обстрелов", - говорит координатор программы неотложной денежной помощи БФ "Право на защиту" Наталья Брыль.

Она добавляет, что получить консультацию можно в пунктах сбора данных в 18 областях: Львов, Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Кременчуг, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Житомир, Одесса, Чернигов, Киев, Харьков, Николаев, Умань, Винница, Хмельницкий, Сумы.