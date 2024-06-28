Умови Путіна щодо України неприйнятні, - Трамп

"Ні, вони неприйнятні. Але ця війна не мала б початися", - сказав Трамп на запитання провідного дебатів про те, чи прийнятні для нього висунуті Володимиром Путіним умови після закінчення війни в Україні.

Водночас він не відповів конкретно, чи погодиться він, щоб Росія зберегла окуповані частини України, якщо це покладе край війні.

Трамп запевнив, що зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.

"Я зроблю, щоб війна була вирішена між Путіним та Зеленським", - заявив Трамп.

Також він сказав, що Путін не ввів би війська в Україну, якби Америкою керував політик, якого президент РФ поважав би.

"Що стосується Росії та України, якби у нас був справжній президент, президент, якого поважав Путін, то він би ніколи не вторгся в Україну", - заявив кандидат у президенти США.

Крім того, Трамп повторив свої попередні заяви про те, що Європа витрачає на підтримку України набагато менше, ніж США. Водночас, він не сказав, чи буде проти вступу України до НАТО.