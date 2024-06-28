Условия Путина по Украине неприемлемы, - Трамп

"Нет, они неприемлемы. Но эта война не должна была бы начаться", - сказал Трамп на вопрос ведущего дебатов о том, приемлемы ли для него выдвинутые Владимиром Путиным условия по окончанию войны в Украине.

В то же время он не ответил конкретно, будет ли он согласен, чтобы Россия сохранила оккупированные части Украины, если это положит конец войне.

Трамп заверил, что бы смог закончить войну еще до своего вступления в президентскую должность.

"Я сделаю, чтобы война была решена между Путиным и Зеленским", - заявил Трамп.

Также он сказал, что Путин не ввел бы войска в Украины, если бы Америкой управлял политик, которого президент РФ бы уважал.

"Что касается России и Украины, если бы у нас был настоящий президент, президент, которого уважал Путин, то он бы никогда не вторгся в Украину", - заявил кандидат в президенты США.

Кроме того, Трамп повторил свои предыдущие заявления о том, что Европа тратит на поддержку Украины намного меньше, чем США. В то же время он не сказал, будет ли против вступления Украины в НАТО.