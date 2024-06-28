Зеленський: Україна і партнери мають підготувати план завершення війни протягом місяців
Україна разом з партнерами мають протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би примусив Російську Федерацію до миру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної конференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію політика у соцмережі Х.
"У нас є дуже зрозумілий шлях, як це зробити. І ми пропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко зібрати таку велику кількість країн із різних континентів. Тепер ми повинні зробити наступні кроки. Наступні кроки — це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, яку ця війна Путіна принесла на нашу землю", — сказав Зеленський.
Президент України додав, що план завершення війни має бути покладений на стіл до другого Саміту миру.
"У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план і покласти його на стіл до Другого мирного саміту", — наголосив президент.
Нагадаємо, що на засіданні Європейської ради Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для зупинки терору Росії. Він зазначив, що нинішнього тиску Заходу на Росію недостатньо. Україні потрібна зброя, повітряний щит та далекобійність.
Раніше РБК-Україна повідомляло, яку допомогу Україні передбачають гарантії безпеки від ЄС, які було підписано у четвер, 27 червня.
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