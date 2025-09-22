Умови праці співробітників: Philip Morris отримала глобальний сертифікат від EQUAL-SALARY

Фонд EQUAL-SALARY, який має стандартизовану програму оцінки, підтвердив, що в PMI застосовують принципи справедливої оплати праці та однакових можливостей для всіх співробітників в усіх регіонах присутності. Сертифікація стала вже третьою для Philip Morris з 2019 року.

"Нагорода від фонду EQUAL-SALARY – це свідчення того, що ми підтримуємо ідеї справедливості та інклюзивності у компанії. Ми дбаємо про те, щоб кожен співробітник отримував гідну винагороду та мав рівні можливості для розвитку. Ми створюємо робоче середовище, де таланти не лише розкриваються, а й мають реальний вплив на зміни", – прокоментував глобальний директор відділу "Люди та культура" Philip Morris International Фредерік Патітуччі.

Цього року сертифікація також відзначає роботу компанії над створенням рівних можливостей для професійного розвитку співробітників.

"У Philip Morris Україна ми віримо, що справедливість і рівні можливості – це не просто корпоративні стандарти, а наша конкурентна перевага, особливо зараз, коли Україна проходить через найважчі випробування. Ми створюємо культуру довіри, підтримки та взаємної поваги, де кожен може почуватися безпечно та розвиватися навіть у час війни", – зазначила Лариса Наконечна, директорка напрямку "Люди та культура" Філіп Морріс в Україні та Молдові.

Наконечна розповіла, що у 2024 році понад 60% співробітників отримали можливість змінити свої ролі всередині компанії, а за півтора року більше ніж 50 колег з українського офісу отримали міжнародні призначення.

"Ще один показовий факт – серед наших нових співробітників 57% становлять жінки", – каже вона.

Лариса Наконечна також додала, що рівень залученості співробітників EEI (Employee Engagement Index) як серед жінок, так і серед чоловіків в українському офісі перевищує 90%, а щорічний перегляд зарплат гарантує, що співробітники отримують конкурентні винагороди.

"Цього року зарплати в середньому зросли на 15% у два етапи. Окрім цього, у компанії існує гнучка система преміювань", – зазначила директорка напрямку "Люди та культура" Філіп Морріс в Україні та Молдові.

Сертифікація "Рівна оплата та можливості" діє протягом 3-х років та підтверджує, що компанія забезпечує рівну оплату праці співробітникам, які виконують однакову або рівноцінну роботу.