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В умовах значного дефіциту "світло-сірі" зони на графіках в Києві теж означають відключення світла, - ДТЕК

Фото: в умовах значного дефіциту "світло-сірі" зони на графіках в Києві теж означають відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Через значний дефіцит в енергосистемі відключення світла в Києві відбуваються в тому числі і в "світло-сірих" зонах на графіках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Дефіцит в столиці суттєвий, тому відключення відбуваються і в світло-сірій зоні. Важливо: відключення у світло-сірій зоні - це теж відключення за графіком. Якби ситуація дозволяла, в цей час будинки, які потрапляють під цю зону, були б зі світлом", - пояснили в компанії.

За вказівкою "Укренерго", 6 червня передбачені стабілізаційні відключення і обмеження споживання побутових та промислових споживачів.

Нагадаємо, з урахуванням останніх ракетних атак, росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації. 

У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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