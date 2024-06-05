В умовах значного дефіциту "світло-сірі" зони на графіках в Києві теж означають відключення світла, - ДТЕК

"Дефіцит в столиці суттєвий, тому відключення відбуваються і в світло-сірій зоні. Важливо: відключення у світло-сірій зоні - це теж відключення за графіком. Якби ситуація дозволяла, в цей час будинки, які потрапляють під цю зону, були б зі світлом", - пояснили в компанії.

За вказівкою "Укренерго", 6 червня передбачені стабілізаційні відключення і обмеження споживання побутових та промислових споживачів.

Нагадаємо, з урахуванням останніх ракетних атак, росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.