В условиях значительного дефицита "светло-серые" зоны на графиках в Киеве тоже означают отключение света, - ДТЭК

"Дефицит в столице существенный, поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне. Важно: отключение в светло-серой зоне - это тоже отключение по графику. Если бы ситуация разрешала, в это время дома, попадающие под эту зону, были бы со светом", - объяснили в компании.

По указанию "Укрэнерго", 6 июня предусмотрены стабилизационные отключения и ограничения потребления бытовых и промышленных потребителей.

Напомним, с учетом последних ракетных атак, россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинского поколения.

В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.