Умов для контрнаступу ЗСУ ще немає, але він готується, - генерал Бундесверу

Умови для контрнаступу Збройних сил України ще не склалися, але його планування триває.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt , про це сказав генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр після візиту до Києва та зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Україна прогресує в підготовці майбутнього наступу. Мені пояснили, як ведеться фронтовий бій. Земля ще багниста і волога. У деяких полях ще є великі озера. Умови для всебічного наступу останніми тижнями ще не створені", - сказав Броєр.

Генерал зазначив, що йому стало зрозуміло з візиту до України, що планування наступу триває.

"Я не відчув жодної втоми від війни, але майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, а й перемогти в ній", - додав генінспектор Бундесверу