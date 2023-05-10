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Умов для контрнаступу ЗСУ ще немає, але він готується, - генерал Бундесверу

Фото: умов для контрнаступу ЗСУ ще немає, але він готується (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Умови для контрнаступу Збройних сил України ще не склалися, але його планування триває.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt, про це сказав генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр після візиту до Києва та зустрічі з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Україна прогресує в підготовці майбутнього наступу. Мені пояснили, як ведеться фронтовий бій. Земля ще багниста і волога. У деяких полях ще є великі озера. Умови для всебічного наступу останніми тижнями ще не створені", - сказав Броєр.

Генерал зазначив, що йому стало зрозуміло з візиту до України, що планування наступу триває.

"Я не відчув жодної втоми від війни, але майже нестримну волю не тільки закінчити цю війну, а й перемогти в ній", - додав генінспектор Бундесверу

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україну минулоголо тижня з офіційним візитом прибув генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Під час візиту він провів зустріч із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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