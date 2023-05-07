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Залужний зустрівся з головним інспектором Бундесверу: обговорили контрнаступ

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Неділя 07 травня 2023 16:55
Залужний зустрівся з головним інспектором Бундесверу: обговорили контрнаступ Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну цього тижня з офіційним візитом прибув генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр. Під час візиту він провів зустріч із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

"Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території", - повідомив він.

За його словами, він також подякував Броєру за вже надану Німеччиною військову допомогу. Зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння.

"Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - повідомив Залужний.

Він також додав, що з генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну й надалі.

"Домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності", - додав він.

Нагадаємо, раніше Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зокрема вони обговорили ситуацію на фронті.

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Бундесвер Валерій Залужний Війна Росії проти України
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