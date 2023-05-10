Условий для контрнаступления ВСУ еще нет, но оно готовится, - генерал Бундесвера

Условия для контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не сложились, но его планирование продолжается.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt , об этом сказал генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер после визита в Киев и встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Украина прогрессирует в подготовке будущего наступления. Мне объяснили, как ведется фронтовое сражение. Земля еще болотистая и влажная. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы", - сказал Бройер.

Генерал отметил, что ему стало понятно по визиту в Украину, что планирование наступления продолжается.

"Я не почувствовал никакой усталости от войны, но почти безудержную волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", - добавил генеральный инспектор Бундесвера.