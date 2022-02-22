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Умные часы от Facebook. Дизайнер поделился необычными рендерами

Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta запатентовала недавно умные часы со съёмным дисплеем. Используя патентные изображения, 3D-дизйнер поделился несколькими рендерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.

Ожидается, что дисплей часов будет достаточно большим. Также он будет обустроен каплевидным вырезом для камеры сверху, которая будет удобным инструментом для видеозвонков или же блогинга.

Гаджет, вероятно, получит название Meta Band. Более нетрадиционный дизайн дополняет и не менее странный ремешок.

Фото: дизайнер поделился необычными рендерами умных часов от Facebook (twitter.com/yankodesign)

Meta Band будет поддерживать работу Facebook и Instagram, чтобы быстро обмениваться сообщениями, историями или же снимками в социальных сетях. Более того, фотографии также можно будет делать через селфи-камеру.

Фото: дизайнер поделился необычными рендерами умных часов от Facebook (twitter.com/yankodesign)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что компания Марка Цукерберга Meta выбыла из десятки самых дорогих компаний в мире.

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