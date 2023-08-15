Умисно ухилився від служби в ЗСУ: мукачівця засудили до 3 років ув'язнення

Зазначається, що у судовому засіданні прокурор надав докази того, що мукачівець пройшов необхідний медичний огляд у територіальному центрі комплектування та підтримки. За результатами огляду чоловіка визнали придатним до військової служби.

Проте після отримання повістки на подальшу відправку до військової частини, чоловік надав письмову заяву про відмову від призову до лав ЗСУ. Він мотивував це рядом причин особистого характеру та власними переконаннями, зміст яких не уточнював.

Обвинувачений виклав власну версію подій перед судом і вину в інкримінованому йому правопорушенні не визнав.

Незважаючи на це Мукачівський міськрайонний суд прийняв рішення щодо позбавлення волі громадянина. Наразі у нього є час на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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