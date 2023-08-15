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Умисно ухилився від служби в ЗСУ: мукачівця засудили до 3 років ув'язнення

Ілюстративне фото: суд визнав мукачівця винним в ухиленні від призову та засудив до трьох років ув’язнення (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд визнав жителя Мукачева винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період та призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Зазначається, що у судовому засіданні прокурор надав докази того, що мукачівець пройшов необхідний медичний огляд у територіальному центрі комплектування та підтримки. За результатами огляду чоловіка визнали придатним до військової служби.

Проте після отримання повістки на подальшу відправку до військової частини, чоловік надав письмову заяву про відмову від призову до лав ЗСУ. Він мотивував це рядом причин особистого характеру та власними переконаннями, зміст яких не уточнював.

Обвинувачений виклав власну версію подій перед судом і вину в інкримінованому йому правопорушенні не визнав.

Незважаючи на це Мукачівський міськрайонний суд прийняв рішення щодо позбавлення волі громадянина. Наразі у нього є час на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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МукачевоСуд