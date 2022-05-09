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Умирают первыми. Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 11:38
Умирают первыми. Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украине Фото: Россия продолжает отправлять срочников на передовую (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на уверения в обратном, Россия продолжает отправлять призывников на войну в Украину. Руководство Минобороны не коробит тот факт, что именно срочники погибают первыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Несмотря на уверения руководства Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным украинских разведиков, именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение.

"Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники", - добавляют в ГУР.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.

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