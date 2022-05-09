Умирают первыми. Россия продолжает отправлять срочников на войну в Украине

Несмотря на уверения в обратном, Россия продолжает отправлять призывников на войну в Украину. Руководство Минобороны не коробит тот факт, что именно срочники погибают первыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Несмотря на уверения руководства Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным украинских разведиков, именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение.

"Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники", - добавляют в ГУР.