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Около 25650 военных и 158 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 09:53
Около 25650 военных и 158 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России Фото: Россия в войне против Украины потеряла 25 650 военных (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 25650 (+150)
  • Танки - 1145 (+15)
  • Боевые бронированные машины - 2764 (+23)
  • Артиллерийские системы - 513 (+4)
  • РСЗО - 185 (+6)
  • Средства ПВО - 87 (+1)
  • Самолеты - 199 (+0)
  • Вертолеты - 158 (+2)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1970 (+9)
  • Корабли/катера - 12 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 377 (+17)
  • Специальная техника - ​​41 (+2)
  • Крылатые ракеты - 94 (+2).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ в Донецкой и Луганской областях за минувшую неделю отбили 71 атаку войск РФ.

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