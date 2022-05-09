Около 25650 военных и 158 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России
Фото: Россия в войне против Украины потеряла 25 650 военных (facebook com mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 25650 (+150)
- Танки - 1145 (+15)
- Боевые бронированные машины - 2764 (+23)
- Артиллерийские системы - 513 (+4)
- РСЗО - 185 (+6)
- Средства ПВО - 87 (+1)
- Самолеты - 199 (+0)
- Вертолеты - 158 (+2)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1970 (+9)
- Корабли/катера - 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 377 (+17)
- Специальная техника - 41 (+2)
- Крылатые ракеты - 94 (+2).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ в Донецкой и Луганской областях за минувшую неделю отбили 71 атаку войск РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.