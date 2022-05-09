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Вмирають першими. Росія продовжує відправляти строковиків на війну в Україні

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 11:38
Вмирають першими. Росія продовжує відправляти строковиків на війну в Україні Фото: Росія продовжує відправляти строковиків на передову (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Попри на запевнення у протилежному, Росія продовжує відправляти призовників на війну в Україну. Керівництво Міноборони не коробить той факт, що саме строковики гинуть першими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Наперекір запевненню керівництва Кремля про недопущення участі строковиків у так званій "спеціальній операції", вони продовжують поповнювати лави російських окупаційних військ на території України", - йдеться у повідомленні.

За даними українських розвідників, саме строковики гинуть першими під час бойових дій. До неминучої загибелі або каліцтв приводять їх погана навченість, застаріле озброєння та оснащення.

"Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців термінової служби армії країни-окупанта є залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь у яких відмовляються досвідченіші контрактники", - додають у ГУР.

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому були знищені 158 ворожих гвинтокрилів.

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