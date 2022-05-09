Вмирають першими. Росія продовжує відправляти строковиків на війну в Україні

Попри на запевнення у протилежному, Росія продовжує відправляти призовників на війну в Україну. Керівництво Міноборони не коробить той факт, що саме строковики гинуть першими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки.

"Наперекір запевненню керівництва Кремля про недопущення участі строковиків у так званій "спеціальній операції", вони продовжують поповнювати лави російських окупаційних військ на території України", - йдеться у повідомленні.

За даними українських розвідників, саме строковики гинуть першими під час бойових дій. До неминучої загибелі або каліцтв приводять їх погана навченість, застаріле озброєння та оснащення.

"Ще однією з причин високої смертності військовослужбовців термінової служби армії країни-окупанта є залучення до дій у першому ешелоні військ, брати участь у яких відмовляються досвідченіші контрактники", - додають у ГУР.