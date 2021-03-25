Умерший после вакцинации провизор из Черновцов был болен COVID-19

У провизора аптеки из Черновцов, который умер на девятый день после вакцинации , обнаружили коронавирус. По предварительной информации МОЗ, причина смерти мужчины - острый мозговой инсульт.

По ее словам, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они появились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса. Также COVID-19 подтвердили у двух его коллег, с которыми он вакцинировался.

Гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко сказал, что этот случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь. В то же время, отметил он, продолжают проводить анализы, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, в среду, 24 марта, в Черновцах умер мужчина, которого ранее вакцинировали от коронавируса. По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield/AstraZeneca.