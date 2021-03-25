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Померлий після вакцинації провізор з Чернівців був хворий COVID-19

Новость на русском → Чернівці, Четвер 25 березня 2021 17:31
Померлий після вакцинації провізор з Чернівців був хворий COVID-19 Фото: лікар (freepik)
Автор: Андрій Козловський

У провізора аптеки з Чернівців, який помер на дев'ятий день після вакцинації, виявили коронавірус. За попередньою інформацією МОЗ, причина смерті чоловіка - гострий мозковий інсульт.

Про це "Суспильному" сказала очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко.

За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони з'явилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу. Також COVID-19 підтвердили у двох його колег, з якими він вакцинувався.

Гендиректор паталогоанатомічного бюро Дмитро Гречко сказав, що цей випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба. Водночас, зазначив він, продовжують проводити аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо, в середу, 24 березня, у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За інформацією департаменту охорони здоров'я Чернівецької області, 15 березня чоловік вакцинувалася від COVID-19 препаратом Covishield/AstraZeneca.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області померла військовослужбовець. За два дні до події вона робила щеплення від коронавірусу.

Пізніше в МОЗ закликали не робити передчасних висновків про причини смерті військовослужбовця. Оскільки точні причини смерті буде встановлено судово-медичною експертизою.

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