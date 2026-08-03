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Умєрову знайшли нову посаду, і це не посол, - джерело РБК-Україна

12:25 03.08.2026 Пн
2 хв
Чим пояснюють у владній команді рішення щодо нової посади для Умєрова?
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Рустем Умєров (Getty Images)

Секретаря РНБО Рустема Умєрова планують призначити новим головою Служби зовнішньої розвідки України.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Це для Умєрова природня сфера - постійні спеціальні міжнародні контакти, зовнішня діяльність, структура, яка поєднує зброю та міжнародний трек. І там є базова основа, щоб "заземлити" всю роботу по антибалістичній коаліції, дрон-ділам тощо", - пояснило джерело у владній команді мотивацію призначення Умєрова головою СЗР.

Нагадаємо, радник президента Дмитро Литвин нещодавно розповів, що Умєров втратить посаду секретаря РНБО, яку займе Ігор Клименко. Щодо майбутнього самого Умєрова, на нього чекає окрема розмова з Володимиром Зеленським.

Журналісти припустили, що Умєрова можуть призначити послом в США, проте Литвин не підтвердив та не заперечив такі припущення.

РБК-Україна відомо, що в політичних кулуарах давно побутує думка, що Умєров міг би стати послом в США. Рік тому його вже розглядали як кандидата на цю посаду, але зрештою тоді послом призначили Ольгу Стефанішину.

Зазначимо, Зеленський заявляв, що Умєров зосередиться на міжнародній діяльності та безпековій співпраці.

За словами глави держави, Умєров отримав додаткові доручення щодо роботи з міжнародними партнерами. Зокрема, він курируватиме напрямки співпраці на Близькому Сході та у регіоні Затоки.

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