Умєрову знайшли нову посаду, і це не посол, - джерело РБК-Україна

"Це для Умєрова природня сфера - постійні спеціальні міжнародні контакти, зовнішня діяльність, структура, яка поєднує зброю та міжнародний трек. І там є базова основа, щоб "заземлити" всю роботу по антибалістичній коаліції, дрон-ділам тощо", - пояснило джерело у владній команді мотивацію призначення Умєрова головою СЗР.

Нагадаємо, радник президента Дмитро Литвин нещодавно розповів, що Умєров втратить посаду секретаря РНБО, яку займе Ігор Клименко. Щодо майбутнього самого Умєрова, на нього чекає окрема розмова з Володимиром Зеленським.

Журналісти припустили, що Умєрова можуть призначити послом в США, проте Литвин не підтвердив та не заперечив такі припущення.

РБК-Україна відомо, що в політичних кулуарах давно побутує думка, що Умєров міг би стати послом в США. Рік тому його вже розглядали як кандидата на цю посаду, але зрештою тоді послом призначили Ольгу Стефанішину.