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У Умєрова з'явився новий заступник: за що відповідатиме

Фото: у Умєрова з'явився новий заступник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умєрова. Ним став Віталій Половенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

За інформацією відомства, у команді Міноборони Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення.

Фото: Віталій Половенко, заступник міністра оборони (t.me/ministry_of_defense_ua)

З 2019 року Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Він брав участь у бойових діях та є кандидатом військових наук.

Пріоритетні напрямки його роботи - розробка та впровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; своєчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", - наголошують у Міністерстві оборони.

Кабмін провів кадрові перестановки

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, Кабінет міністрів України затвердив кадрові перестановки.

Крім заступника міністра оборони, уряд також призначив нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Посаду обійняв Юрій Мироненко, який раніше командував ударною ротою БПЛА на Запорізькому напрямку.

 

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Міністерство оборони УкраїниРустем Умєров