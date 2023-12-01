У Умєрова з'явився новий заступник: за що відповідатиме

За інформацією відомства, у команді Міноборони Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення.

Фото: Віталій Половенко, заступник міністра оборони (t.me/ministry_of_defense_ua)

З 2019 року Половенко обіймав посаду начальника відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Він брав участь у бойових діях та є кандидатом військових наук.

Пріоритетні напрямки його роботи - розробка та впровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; своєчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті.

"Його досвід допоможе привести систему тилового забезпечення у відповідність до реальних вимог сучасної війни", - наголошують у Міністерстві оборони.

Кабмін провів кадрові перестановки

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, Кабінет міністрів України затвердив кадрові перестановки.

Крім заступника міністра оборони, уряд також призначив нового голову Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Посаду обійняв Юрій Мироненко, який раніше командував ударною ротою БПЛА на Запорізькому напрямку.