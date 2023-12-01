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У Умерова появился новый заместитель: за что будет отвечать

Фото: у Умерова появился новый заместитель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

По информации ведомства, в команде Минобороны Половенко будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.

Фото: Виталий Половенко, замминистра обороны (t.me/ministry_of_defense_ua)

С 2019 года Половенко занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Он участвовал в боевых действиях и является кандидатом военных наук. 

Приоритетные направления его работы - разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.

"Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", - подчеркивают в Министерстве обороны. 

Кабмин провел кадровые перестановки 

Напомним, сегодня, 1 декабря, Кабинет министров Украины утвердил кадровые перестановки

Помимо заместителя министра обороны, правительство также назначило нового главу Государственной службы специальной связи и защиты информации. 

Должность занял Юрий Мироненко, который ранее командовал ударной ротой БПЛА на Запорожском направлении. 

 

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Министерство обороны УкраиныРустем Умеров