У Умерова появился новый заместитель: за что будет отвечать

Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
По информации ведомства, в команде Минобороны Половенко будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.
С 2019 года Половенко занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Он участвовал в боевых действиях и является кандидатом военных наук.
Приоритетные направления его работы - разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения; усовершенствование системы вещевого обеспечения; своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.
"Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", - подчеркивают в Министерстве обороны.
Напомним, сегодня, 1 декабря, Кабинет министров Украины утвердил кадровые перестановки.
Помимо заместителя министра обороны, правительство также назначило нового главу Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Должность занял Юрий Мироненко, который ранее командовал ударной ротой БПЛА на Запорожском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.