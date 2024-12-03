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Умєрова викликали в Раду через скандали про закупівлю мін

Київ, Вівторок 03 грудня 2024 15:19
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Умєрова викликали в Раду через скандали про закупівлю мін Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Рустема Умєрова викликали у Верховну Раду. Причиною цього стали скандали з закупівлями мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Відповідне рішення підтримали 153 парламентарі. Це процедурне рішення, тому потрібно було мінімально 150 голосів.

Умєров має прийти в парламент і доповісти щодо результатів розслідування причин постачання на фронт неякісних мін.

Скандал з закупівлями мін

У листопаді у мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу. ЗМІ повідомляло, що неякісні міни на фронт поставило виробництво "Укроборонпрому".

Міністерство оборони 26 листопада заявило, що третій тиждень проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Розслідування проводять в закритому режимі.

Як зазначили у міністерстві, виявлені партії боєприпасів вилучені для досліджень, а на заміну їм будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попереднє розслідування встановило, що причинами дефектів могли бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів.

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