ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Умерова вызвали в Раду из-за скандалов о закупке мин

Киев, Вторник 03 декабря 2024 15:19
UA EN RU
Умерова вызвали в Раду из-за скандалов о закупке мин Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную Раду. Причиной стали скандалы с закупками мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Соответствующее решение поддержали 153 парламентария. Это процедурное решение, поэтому нужно было минимально 150 голосов.

Умеров должен прийти в парламент и доложить о результатах расследования причин поставки на фронт некачественных мин.

Скандал с закупками мин

В ноябре в сети появились видео, на которых зафиксировано как мина, не успев вылететь из миномета, падает в нескольких метрах после выстрела. СМИ сообщало, что некачественные мины на фронт поставило производство "Укроборонпрома".

Министерство обороны 26 ноября заявило, что в течение трех недель проводит расследование причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Расследование производят в закрытом режиме.

Как отметили в министерстве, обнаруженные партии боеприпасов изъяты для исследований, а на смену им будут поставлены мины импортного производства.

Предварительное расследование установило, что причинами дефектов могли быть некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Верховная рада
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели