Умєров звільнив начальника Нацакадемії сухопутних військ Ткачука

Нагадаємо, що раніше цього року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік.

Вони також повідомили про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.

У березні у Сухопутних військах повідомили, що перевірять стан справ в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

А вже у червні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.