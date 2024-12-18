Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск Ткачука

Напомним, что ранее в этом году в СМИ появилась информация, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону.

Они также сообщили об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось сбрасываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.

В марте в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

А уже в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов.

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