Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск Ткачука

Начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили с должности. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО.
После заслушанного доклада президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.
Сегодня, 18 декабря, приказом министра обороны генерал-лейтенант Ткачук был уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Ткачук возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года.
В 2010 он был депутатом Львовского горсовета от "Партии регионов", а в 2013 году стал внефракционным.
На местных выборах в 2020 году Ткачук прошел во Львовский областной совет как выдвиженец "Слуги народа".
Напомним, что ранее в этом году в СМИ появилась информация, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону.
Они также сообщили об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось сбрасываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.
В марте в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
А уже в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов.
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