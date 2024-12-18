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Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск Ткачука

Украина, Среда 18 декабря 2024 21:27
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Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск Ткачука Фото: начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук (facebook.com/tkachukpp)
Автор: Карина Левицкая

Начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука уволили с должности. Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО.

После заслушанного доклада президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию.

Сегодня, 18 декабря, приказом министра обороны генерал-лейтенант Ткачук был уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Что известно о Ткачуке

Ткачук возглавлял Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 2002 года.

В 2010 он был депутатом Львовского горсовета от "Партии регионов", а в 2013 году стал внефракционным.

На местных выборах в 2020 году Ткачук прошел во Львовский областной совет как выдвиженец "Слуги народа".

Напомним, что ранее в этом году в СМИ появилась информация, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону.

Они также сообщили об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось сбрасываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.

В марте в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

А уже в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов.

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