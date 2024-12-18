Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск Ткачука

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

На местных выборах в 2020 году Ткачук прошел во Львовский областной совет как выдвиженец "Слуги народа".

В 2010 он был депутатом Львовского горсовета от "Партии регионов", а в 2013 году стал внефракционным.

Сегодня, 18 декабря, приказом министра обороны генерал-лейтенант Ткачук был уволен с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, министр обороны Рустем Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО.

Напомним, что ранее в этом году в СМИ появилась информация, что курсанты Национальной академии сухопутных войск во Львове жаловались на травлю, унижения и буллинг в свою сторону.

Они также сообщили об отсутствии необходимых лекарств в медпункте, низком качестве питания и так называемой "ротной кассе", когда курсантам приходилось сбрасываться на покупку принтера, бумаги, моющих средств.

В марте в Сухопутных войсках сообщили, что проверят состояние дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

А уже в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.