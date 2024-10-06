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Умєров зустрівся з міністром оборони Нідерландів: про що домовилися

Фото: Рустем Умєров та Рубен Брекельманс (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Україну з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з українським колегою сторони досягли домовленості щодо зміцнення співпраці в авіаційній коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Міноборони України Рустема Умєрова на сторінці в Facebook.

"Провів продуктивні переговори з делегацією на чолі з міністром оборони Королівства Нідерланди Рубеном Брекельмансом. Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що літаки F-16 у повітряному просторі України є свідченням непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Під час зустрічі міністри домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.

"Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків", - уточнив він.

Умєров додав, що "разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво".

 

Нагадаємо, що в рамках візиту до України очільник Міноборони Нідерландів відвідав і Харків, який фактично щодня страждає від обстрілів з боку Росії.

Зокрема, ближче до вечора він опублікував у соцмережі Х пост, в якому розповів, що власними очима побачив наслідки важких російських бомбардувань. Крім того, він описав нинішнє життя у Харкові та зазначив, яким чином Україна може захиститися від обстрілів.

"Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", - написав він.

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Рустем УмєровВійна в Україні