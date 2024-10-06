RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Умеров встретился с министром обороны Нидерландов: о чем договорились

Фото: Рустем Умеров и Рубен Брекельманс (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс посетил Украину с неанонсированным визитом. В ходе встречи с украинским коллегой стороны достигли договоренности по укреплению сотрудничества в авиационной коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минобороны Украины Рустема Умерова на странице Facebook.

"Провел продуктивные переговоры с делегацией во главе с министром обороны Королевства Нидерланды Рубеном Брекельмансом. Искренне благодарен за комплексную помощь, которую Нидерланды оказывают для защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Он отметил, что самолеты F-16 в воздушном пространстве Украины являются свидетельством стойкой поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.

В ходе встречи министры договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции.

"В частности, в обучении экипажей и поставок вооружения и запчастей для самолетов", - уточнил он.

Умеров добавил, что "вместе с командой призвали партнеров еще больше инвестировать в украинское оборонное производство".

 

Напомним, что в рамках визита в Украину глава Минобороны Нидерландов посетил и Харьков, который фактически ежедневно страдает от обстрелов со стороны России.

В частности, ближе к вечеру он опубликовал в соцсети Х пост, в котором рассказал, что собственными глазами увидел последствия тяжелых российских бомбардировок. Кроме того, он описал нынешнюю жизнь в Харькове и отметил, каким образом Украина может защититься от обстрелов.

"Разрушенные квартиры. Недостаток электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии", - написал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рустем УмеровВойна в Украине