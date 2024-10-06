Умеров встретился с министром обороны Нидерландов: о чем договорились

"Провел продуктивные переговоры с делегацией во главе с министром обороны Королевства Нидерланды Рубеном Брекельмансом. Искренне благодарен за комплексную помощь, которую Нидерланды оказывают для защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Он отметил, что самолеты F-16 в воздушном пространстве Украины являются свидетельством стойкой поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.

В ходе встречи министры договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции.

"В частности, в обучении экипажей и поставок вооружения и запчастей для самолетов", - уточнил он.

Умеров добавил, что "вместе с командой призвали партнеров еще больше инвестировать в украинское оборонное производство".