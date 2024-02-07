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Умєров на зустрічі з Боррелем запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (twitter.com/rustem_umerov)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Зокрема, вони обговорювали співпрацю України з європейськими оборонними компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського Міноборони у Twitter.

Умєров заявив, що подякував Боррелю за особисту участь та постійну підтримку, яку ЄС надає Україні.

Під час зустрічі міністр оборони наголосив на необхідності значного збільшення постачання боєприпасів для захисту від російської агресії.

“Запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема у створенні спільних підприємств та інвестуванні виробництва на території України”, - додав Умєров.

Він також розповів Боррелю про реформи, що реалізуються всередині Міноборони, зокрема у сфері оборонних закупівель.

Співпраця України з оборонними компаніями Європи

Нагадаємо, Україна вже співпрацює з оборонними компаніями країн Європейського союзу.

Зокрема, 24 жовтня минулого року стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Пізніше з'ясувалося, що Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже 2024 року.

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