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Умеров на встрече с Боррелем предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (twitter.com/rustem_umerov)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В частности, они обсуждали сотрудничество Украины с европейскими оборонными компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского Минобороны в Twitter.

Умеров заявил, что поблагодарил Борреля за личное участие и постоянную поддержку, которую ЕС оказывает Украине. 

В ходе встречи министр обороны подчеркнул необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов для защиты от российской агрессии. 

“Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности, в создании совместных предприятий и инвестировании производства на территории Украины”, - добавил Умеров. 

Он также рассказал Боррелю о реформах, которые реализуются внутри Минобороны, в частности, в сфере оборонных закупок.

Сотрудничество Украины с оборонными компаниями Европы

Напомним, Украина уже сотрудничает с оборонными компаниями стран Европейского союза. 

В частности, 24 октября прошлого года стало известно, что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Позже выяснилось, что Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году.

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ЕвросоюзМинистерство обороны УкраиныЖозеп БоррельРустем УмеровВойна России против Украины