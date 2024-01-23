Умєров на засіданні "Рамштайн" розповів, що потрібно Україні для прориву

Міністр оборони Україна Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин "є критично важливою складовою успіху".
"Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони", - зазначив чиновник.
Також Умєров висловив вдячність усім країнам-партнерам, які підтримують Сили оборони України, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. Водночас він наголосив на критичній необхідності нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.
Зазначається, що МОУ готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися "бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями".
На 18-му "Рамштайні" до складу української делегації окрім Умєрова також входять:
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.
Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".
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