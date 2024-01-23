Умеров на заседании "Рамштайна" рассказал, что нужно Украине для прорыва

Министр обороны Украины Рустем Умеров на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По словам министра, достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей "являются критически важной составляющей успеха".
"Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", - отметил чиновник.
Также Умеров выразил благодарность всем странам-партнерам, поддерживающим Силы обороны Украины, в частности, в развитии коалиций способностей. В то же время он отметил критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.
Отмечается, что МОУ готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться "боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями".
На 18-м "Рамштайне" в состав украинской делегации кроме Умерова также входят:
Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".
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