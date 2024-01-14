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Умєров запропонував створити міжнародну групу з виведення армії РФ з України

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна ініціювала створення Міжнародної робочої групи для напрацювання механізму виведення російських військ з українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ", - сказав міністр.

За словами Умєрова, українська формула миру, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, вже обʼєднує 83 країни світу.

Сьогодні під час форуму в Давосі Умєров презентував 6-ий пункт формули миру: "Виведення російських військ з території України".

"Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій", - пояснив він.

Форум у Давосі

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. Український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. 

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського. Також стало відомо, що лідер України виступить зі спеціальним зверненням.

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