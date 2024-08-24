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Умєров втретє за 10 днів поговорив з главою Пентагону

Київ, Субота 24 серпня 2024 10:04
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Умєров втретє за 10 днів поговорив з главою Пентагону Фото: глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони України Рустем Умєров і глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонні переговори. Це третя розмова міністрів за останні 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова в X (Twitter) та сайт Пентагону.

Умєров ввечері 23 серпня заявив, що провів щотижневу розмову з Остіном, у якій розповідав про поточну ситуацію на полі бою, нагальні потреби України та плани на найближче майбутнє.

"Однією з ключових тем була підготовка до наступної зустрічі Контактної групи з оборони України у вересні. Висловив подяку США за постійну і потужну підтримку України", - зазначив він.

У Пентагоні теж повідомили про розмову Остіна та Умєрова, які обговорили "поточні операції України і першочергові потреби".

Також Остін привітав українців з підготовкою до святкування Дня незалежності і підтвердив незмінну підтримку США в наданні допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, Остін та Умєров також проводили телефонні розмови 19 та 14 серпня.

Варто додати, раніше стало відомо, що 24 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" пройде 6 вересня.

Допомога від США

Вчора президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 125 млн доларів. Байден напередодні Дня незалежності провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

У Пентагоні розкрили зміст пакета. До нього увійшли боєприпаси, ракети, протитанкові системи Javelin та обладнання для боротьби з дронами.

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