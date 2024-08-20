Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Наступне, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня.

Про це заявили у Військово-повітряних силах США в Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Інших деталей у Військово-повітряних силах США в Європі не розкрили.

"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", - йдеться у повідомленні.

"Рамштайн"

Нагадаємо, попередня, 23-тя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 13 червня у Брюсселі. Пріоритетною темою засідання було посилення протиповітряної оборони України.

Також нещодавно стало відомо, що Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн.

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