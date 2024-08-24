Умеров в третий раз через 10 дней поговорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Это третий разговор министров за последние 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Умерова в X (Twitter) и сайт Пентагона.

Умеров вечером 23 августа заявил, что провел еженедельный разговор с Остином, в котором рассказывал о текущей ситуации на поле боя, неотложных потребностях Украины и планах на ближайшее будущее.

"Одной из ключевых тем была подготовка к следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в сентябре. Поблагодарил США за постоянную и мощную поддержку Украины", - отметил он.

В Пентагоне также сообщили о разговоре Остина и Умерова, которые обсудили "текущие операции Украины и первоочередные потребности".

Также Остин поздравил украинцев с подготовкой к празднованию Дня независимости и подтвердил неизменную поддержку США в оказании помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Остин и Умеров также проводили телефонные разговоры 19 и 14 августа.

Ранее стало известно, что 24 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет 6 сентября.